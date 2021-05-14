На Южном Урале наблюдается аномальная жара, поэтому многие жители устремились к водоемам Фото: Валентина ВАГАНОВА

На Южном Урале в эти выходные будет держаться температура воздуха до +35 градусов. Больным и врачам ковидых отделений в ближайшие дни придется туго. Особенно сильнее всего обстановка накалится в медучреждениях, где нет кондиционеров. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 15 мая 2021 г.

Статистика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки зарегистрировали 96 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 61 517.

Скончались 9 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли семь пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 98 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 55 966 человек. Под присмотром врачей остаются 2 775 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали более двух миллионов человек. За прошедшие сутки — 9 775 теста.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Мэрия Челябинска рассматривает вопрос о досрочном открытии купального сезона. Все из-за аномальной жары, которая установилась в регионе.

— В связи с аномально высокой температурой воздуха мэр Наталья Котова поручила обеспечить дежурство матросов-спасателей на водоемах города, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Также в Челябинске будут поливать водой дороги, чтобы противостоять жаре. Об этом заявили в комитете дорожного хозяйства.

— Подрядным организациям дано задание обеспечить в дневное время орошение проезжей части поливомоечными машинами, в ночное время – выполнять работы по мойке улиц, — рассказали в пресс-службе КДХ. — Это делается в связи у становившейся жаркой погодой, во избежание пылеобразования и для обеспечения безопасности дорожного движения.

Каждые выходные в Челябинской области делают прививки от коронавируса в ТРК минимум тысяча человек Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области 15 и 16 мая продолжится бесплатная вакцинация от коронавируса в торгово-развлекательных центрах, магазинах и на рынках. Как сообщили в региональном Минздраве, желающим сделать прививку необходимо при себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. С адресами всех пунктов вакцинации можно ознакомиться в нашем материале.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 15 мая 2021 года.

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