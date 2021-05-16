Челябинцы раньше времени открыли купальный сезон Фото: Кирилл САДЫКОВ

Южноуральцы так ждали тепла. И вот оно пришло и уходить пока не собирается. Аномальная жара держится в регионе уже сегодня во второй половине дня, по данным МЧС по Челябинской области, температура воздуха перевалит за +36 градусов. Когда же в Челябинске пойдут освежающие дожди? КП-Челябинск изучил прогнозы синоптиков.

В Челябинском гидрометеоцентре, как водится, долгосрочных прогнозов не дают. В понедельник, 17 мая, в Челябинской области температура воздуха прогреется до +36 градусов. Ветер — 6-11 м/c, местами порывы до 17 м/c. В Челябинске будет чуть попрохладнее — +32..+34 градуса с ветром 6-11 м/c. Осадков не прогнозируется.

Сервис «Гисметео» прогнозирует жару на всю неделю. Немного прохладнее будет во вторник и среду — +22..+24 градуса. И во вторник даже обещают небольшой дождь. А так — всю неделю +29..+33 градуса без осадков.

Схожий прогноз на неделю и у «Яндекс. Погоды»: +22…+33 градуса. Вот только дождей синоптики не обещают. Такой же прогноз дают World-weather — жарко и без осадков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жара в Челябинске: медики рассказали, как избежать тоскливо-злобного настроения и солнечного удара

Экстремальные прыжки со скал и забавы в сухом фонтане: смотрим, как в Челябинске спасаются от жары

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru