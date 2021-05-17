В Челябинске девушка на электросамокате влетела в припаркованный автомобиль

Фото: Eco S / Youtube.com, камеры «Интерсвязи»

Момент происшествия запечатлела камера видеонаблюдения домофона в Челябинске. На кадрах видно, как парень и девушка катаются на электросамокатах во дворе жилого дома по улице Комарова. Но в какой-то момент спутница молодого человека не справляется с управлением и врезается в припаркованную неподалеку иномарку. После удара у машины срабатывает сигнализация. Однако пара не покидает место происшествия и продолжает кататься рядом.

Вскоре из подъезда вышла женщина. Она-то и разогнала любителей покататься на электросамокатах во дворе жилого дома. Однако избежать ответственности за произошедшее у виновников не получится. Ведь их лица попали на камеру видеонаблюдения.

Напомним, в последнее время шеринг самокатов часто мелькает в заголовках СМИ, и не в самом положительном ключе. Люди жалуются на неадекватных гонщиков, которые носятся по городу, не обходится и без травм. Первый аварийный случай произошел, когда мужчина попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе, а в парке Гагарина пара сбила пятилетнего ребенка, которому позже пришлось делать операцию на ноге и вставлять спицы.

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