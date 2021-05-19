На совещании с кабмином Путин поднял тему достройки метро в Челябинске

Метро в Челябинске обязательно появится. Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду, 19 мая, президент России Владимир Путин провел совещание с членами Правительства РФ по реализации отдельных положений Послания Федеральному Собранию. Ключевой темой разговора стало развитие российских регионов: строительство жилья, дорог, модернизация ЖКХ. Долгосрочные инвестиции в строительство обеспечат, в том числе, инфраструктурные кредиты.

Президент коснулся темы завершения строительства метро в Челябинске — посредством инфраструктурных кредитов. В целлом, до 2024 года объем проектов, профинансированных за счет нового финансового механизма, в стране составит 500 млрд рублей.

— В правительстве уже рассматриваются такие проекты с участием государства и частного бизнеса. Я в послании их называл, как вы помните, — это Северный широкий ход, развитие общественного транспорта в городах-миллионниках: в Нижнем Новгороде, в Челябинске, в Красноярске. Надо наладить четкое и ритмичное взаимодействие со всеми участниками процесса, — сказал глава государства.

Губернатор Алексей Текслер делает ставку на развитие метро, как экологически чистого вида общественного транспорта, в сопряжении с трамвайной сетью. Город получит метротрамвай.

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