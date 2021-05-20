Замдиректора лагеря под Челябинском отправили в колонию строгого режима за развращение детей

Лагерь, где все случилось, расположен в Каштакском бору. Фото: официальный сайт лагеря.

Бывшего замдиректора детского лагеря в Каштаке, обвиняемого в непристойностях, отправили в колонию строго режима на семь лет. Кроме того, ему запретили заниматься педагогической деятельностью на 10 лет. Такое решение вынес суд Сосновского района. В деле было два эпизода.

В ходе разбирательств статью переквалифицировали на более мягкую, предусматривающую чуть более мягкое наказание.

— Статью переквалифицировали с «Насильственные действия сексуального характера» (132 УК РФ) на «Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц» (135 УК РФ), — сообщили источник КП-Челябинск в правоохранительных органах.

Напомним, мужчину задержали в августе прошлого года. Замдиректора лагеря также исполнял обязанности начальника медпункта. Изначально сообщалось, что мужчина совершил непристойные действия по отношению к трем мальчикам 13-16 лет.

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