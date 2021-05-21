Как строительство метро в Челябинске скажется на рынке труда

Завершение строительства метро в Челябинске с интеграцией в действующую трамвайную сеть даст толок развития рынка труда. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня губернатор Алексей Текслер презентовал проект завершения строительства метро в Челябинске и интеграции подземки в действующую трамвайную сеть.

Метротрамвай по-нашему — это четыре станции, 32 вагона и два миллиона пассажиров в год. Плюс, глобальное строительство и обновление существующей транспортной системы по всем направлениям: от электрического инженерного хозяйства и депо до покупки новых троллейбусов, трамваев, автобусов, обособления путей для работы скоростных трамваев и пр.

Цена вопроса достройки метро, сопряженного с трамваем, — 46 млрд руб. (против 100 млрд, требуемых на прокладку в классическом варианте). А еще — это толчок развитию рынка труда.

— Метротрамвай свяжет все районы города, планируем достичь совершенно другой мобильности пассажиров в Челябинске на электротранспорте, рассчитываем, что это будет серьезная альтернатива личному автомобилю. Развитие всей сети общественного транспорта, в первую очередь метротрамвая, благоприятно скажется на экологической ситуации. Проект привлечет до 1,5 тысяч рабочих мест, а самое главное — позволит сделать жизнь горожан значительно комфортнее, — сказал Алексей Текслер.

Сроки завершения строительства амбициозные — до конца 2024 г. Впрочем, они могут быть скорректированы, если того потребует проектно-сметная документация.

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