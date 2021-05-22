«Дело хорошее, но не на особо охраняемой территории»: Николай Валуев выступил против стройки детского хирургического корпуса в челябинском бору

Николай Валуев приедет в Челябинск 27 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший боксер, а ныне — депутат госдумы Николай Валуев выступил против строительства скандального хирургического корпуска детской областной больницы в Челябинском бору. Накануне днем он опубликовал пост в своем Instagram, который провисел несколько часов и был удален. Но челябинцы успели наделать скриншотов.

— Очередное доказательство того, что изменения в законе о переводе ООПТ (особо охраняемые природные территории. — Прим. Ред.) в земли другого назначения назрели даавно. Обращение в мой адрес пришло из Челябинска от неравнодушных людей, где памятник природы — Челябинский (городской) бор — пытаются лишить статуса ООПТ. Там хотят построить новый корпус больницы. Дело хорошее, но не на особо охраняемой территории, — написал Валуев.

Он отметил, что подобные ситуации не редкость и необходимо проведение экологической экспертизы на федеральном уровне, позволяющей установить ценность данной территории.

Почему был удален пост — история умалчивает. Однако через некоторое время депутат выложил уже скриншоты сообщений о том, что публикация удалена и сделал новую.

— Ничего подобного. Для того, чтобы разобраться не со слов, приеду в Челябинск раньше и 27го проведу встречу в администрации города. Уже созвонился с заместителем регионального министра природы и попросил о встрече. Для того чтобы утверждать о переносе, хочу лично разобраться в вопросе. Пока из телефонного разговора сообщу, что со слов замминистра природы ООПТ регионального значения предполагают увеличить на несколько десятков гектаров взамен территории кладбище и пятна под новый корпус больницы. Площадь присоединяемой территории должна быть по замыслу не менее, чем в десять раз больше, — написал Николай Валуев.

Сегодня утром депутат Елена Вахтина в своем телеграм-канале сообщила, что с ней связалась помощница Валуева и пригласила на встречу народным избранником как раз 27-го мая:

— Надеюсь депутат Госдумы приезжает в Челябинск с искреннем намерением разобраться в ситуации. Ну а мы со своей стороны готовы ему все рассказать и даже на месте показать участок Городского бора, который чиновники жаждут отдать под застройку.

Отметим, что власти региона решили не откладывать строительство нового корпуса до лучших времен. В феврале этого года уже выбрали подрядчика, который выполнит работы.

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