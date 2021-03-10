Хирургический корпус областной детской больницы в челябинском бору построят до конца 2023 года

Здесь хотят построить хирургический корпус. Фото: Дмитрий Руденок

Новый хирургический корпус областной детской больницы планируется возвести до конца 2023 года. На эти цели из бюджета выделено 3,8 млрд рублей. Об этом говорится в постановлении правительства Челябинской области.

На 2022 год в бюджете заложено 1,6 млрд (из них более 1,5 млрд – федеральные средства), На 2023 год -2,2 млрд (2,1 – федеральные).

Сскандалы вокруг строительства хирургического корпуса не утихают. Для строительства депутаты приняли решение на вырубку части челябинского бора после исключения этого участка земли из территории природного памятника. Это не понравилось общественности, и они смогли обжаловать его в апелляционном суде Санкт-Петербурга. В декабре 2018 года депутаты в экстренном порядке одобрили изменение границ бора с выведением участка необходимого под строительство хирургического корпуса детской областной больницы. Взамен присоединялись другие территории. 2 февраля Второй апелляционный суд общей юрисдикции, находящийся в Санкт-Петербурге в очередной раз подтвердил незаконность изменения границ городского бора в Челябинске.

Тем временем проведены торги. Их выиграла компания «ЕСК-Проект». Стоимость контракта — 30 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru