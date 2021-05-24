В Челябинскую область поступило 2340 доз новой вакцины «КовиВак»

По мере наработки вакцины в регион будут приходить новые дозы Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинскую область пришла первая партия вакцины «КовиВак», разработанная уроженцем Троицка. На этой неделе 2340 доз развезут по разным больницам региона. Об этом КП-Челябинск рассказали в региональном минздраве.

— По мере наработки вакцины в Челябинскую область будут приходить новые дозы «КовиВак», — уточнили в минздраве. — В регионе сейчас делают прививки тремя вакцинами «ГамКовидВак», «Эпивак» и новой вакциной Чумакова «КовиВак». Какую вакцину делать, решает лечащий врач, основываясь на анамнезе пациента, хронических заболеваниях, возрасте.

Но, как уточнили, в региональном минздраве, при принципиальной позиции в выборе вида вакцины, можно обратиться в поликлинику и «заказать» именно тот препарат, который нужен.

На пресс-конференции в Granada Press министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов добавил, что на сегодняшний день в регион пришло 329 690 доз вакцины против коронавируса. При поступлении сначала они хранятся в Областном аптечном складе, а потом развозятся по медицинским организациями или передвижным пунктам вакцинации. Вакцины отличаются производственным циклом, производителем и условиями хранения.

— 87,2% от всей вакцины, которая поступила в регион, уже ввели. 14% южноуральцев привились первым и вторым компонентом вакцины, — сообщил Юрий Семенов.

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