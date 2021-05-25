В Челябинске возведут IT-квартал и концертный зал на месте долгостроя

IT-квартал интересен молодежи и очень нужен Челябинску как точка рождения творческих проектов. Фото: Иван ВИСЛОВ

О развитии Челябинска в ближайшие годы губернатор рассказал в обращении к депутатам ЗСО подробно. Он упомянул о строительстве двух участков набережной, которые появятся этом году; о спортивном городе на Северо-Западе и об аквапарке близ микрорайона «Ньютон» — эти проекты реализуют частные инвесторы.

На Северо-Западе Челябинска вырастет студенческий кампус. Проект реализуется благодаря синергии крупнейших вузов Челябинской области.

— Это будет открытый студенческий городок нового формата, где разместятся современные лаборатории, образовательная и спортивная инфраструктура. Это будет центр притяжения для талантливой молодежи. Кампус должен стать значимым архитектурным элементом нового облика Челябинска.

В планах — строительство в Челябинске IT-квартала.

— Он объединит в одной локации самые разные форматы — от коворкингов и офисов до производственных площадок и многофункциональных пространств. Общаясь со студентами, я понял главное — они лучшие. И мы дадим им возможности реализовать себя в регионе, — заявил Текслер.

А на реке Миасс, на месте, где планировался конгресс-холл, построят комплекс с концертным залом, Дворцом бракосочетаний, новым выставочным пространством и современным детским парком.

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