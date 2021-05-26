Челябинская гордума одобрила установку памятника царю-освободителю в сквере на Алом Поле

Памятник должен появиться возле храма Александра Невского. Фото: читатель КП, yuvlatyshev.livejournal.com

В Челябинске установят памятник императору Александру II, который вошел в историю страны как царь-освободитель и великий реформатор. Монумент разместят в сквере на Алом Поле перед главным входом в Александро-Невскую церковь. Такое решение 25 мая приняли депутаты гордумы.

— Установка памятника будет еще одним напоминанием, что необходимо бережное отношение к каждой странице истории нашего государства, — пришли к общему мнению депутаты.

Сроки установки мемориального объекта в центре города пока не называет. Но вокруг памятника Александру II уже разгораются жаркие споры. Краевед Юрий Латышев считает, что устанавливать монумент в охранной зоне, где запрещено капитальное строительство, нельзя.

Градозащитник уверен, что со временем памятник просто забросят, и ставит под сомнение значимость Александра II.

— Отмена крепостного права была неизбежна независимо от желания Александра II, а каким-то особым рвением в продвижении этой реформы он не отмечен. Современные историки, наряду с тезисом об «освобождении крестьян», констатируют, что их свобода передвижения после реформы была «относительной». Называя реформы Александра II «великими», они в то же время пишут о том, что реформы породили «глубочайший социально-экономический кризис в деревне», не привели к отмене телесных наказаний для крестьян, не были последовательными, а экономическая жизнь в 1860—1870-е годы характеризовалась промышленным спадом, разгулом спекуляции и мошенничества. Да и в личной жизни Александр II не был примером для подданных. После вступления на престол император стал заводить фавориток, от одной из которых (при живой жене) имел троих внебрачных детей, — эмоционально отмечает Юрий Латышев.

Напомним, царствование Александра II Российской империи были проведены масштабные реформы: отмена крепостного права, финансовая реформа, реформа высшего образования, судебная реформа, военная реформа и реформа городского самоуправления и другие.

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