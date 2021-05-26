На озере Смолино в Челябинске утонул мужчина

Фото: ЧП ДТП Челябинск / vk.com

В Челябинске на озере Смолино утонул мужчина. Инцидент произошел на пляже, который находится по улице Новороссийской. На место происшествия вызвали сотрудников МЧС.

— Поступило сообщение о происшествии на пляже. Наши сотрудники выехали на место — одна автоцистерна и 4 человека личного состава. До прибытия наших бойцов очевидцы вытащили мужчину на берег без признаков жизни. Сейчас устанавливаются все причины произошедшего, —рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Фото: ЧП ДТП Челябинск / vk.com

В пресс-центре службы-112 уточнили, что погибшего мужчину обнаружили в месте, запрещенном для купания.

Это уже не первый случай за сутки, когда в Челябинской области тонут люди в запрещенных для купания местах. Ранее спасатели вытащили из воды 53-летнего жителя Златоуста. Его тело нашли в 320 метрах от берега.

Напомним, в этом году купальный сезон в Челябинске открыли досрочно из-за аномальной жары. Для граждан разрешен отдых у водоемов на шести муниципальных пляжах:

1. Озеро Смолино, Новороссийская 79.

2. Шершнёвское водохранилище, в районе улицы Худякова.

3. Шершнёвское водохранилище, в районе Изумрудного карьера.

4. Первое озеро, в микрорайоне Чурилово, на улиц Черничной.

5. Первое озеро, на переулке Мамина.

6. Озеро Смолино, улица Дачная.

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