Губернатор Алексей Текслер жестко высказался о вырубке даурских лиственниц в Челябинске

Фото: t.me/city4people_chlb

Жители Челябинска возмутились тем, что на пересечении проспекта Ленина с улицей Красной срубили даурские лиственницы, возраст которых превышал более 110 лет. В мэрии города объяснили, что деревья погибли еще в начале весны, поэтому их пришлось вырубить. А взамен этого они пообещали компенсационную высадку.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уже в курсе произошедшей ситуации. На своей странице в Instagram он сообщил, что организовал проверку по поводу срубленных лиственниц.

— Работа по санации деревьев должна быть публичной и понятной. К ней нужно относиться ответственно. Это пора уже запомнить всем, — пишет Текслер, — Проводим расследование, привлекли экспертов. О результатах проинформирую.

Так деревья выглядели несколько лет назад. Фото: t.me/city4people_chlb

Некоторые челябинцы считают, что деревья начали умирать еще во времена экс-губернатора Михаила Юревича.

— К огромному сожалению эти лиственницы на островке мы потеряли уже пару лет как – они стояли засохшие. А на самом деле мы их потеряли еще раньше, когда Юревичу захотелось в асфальт закатать город и в том месте строили правый поворот. Тогда же, насколько я знаю, уничтожили дальневосточную сирень, что там росла, — написал челябинец Дмитрий Соболев в чате telegram-канала «Городской среды и транспорта».

— В прошлом году тоже на Ленина засохшие липы убирали — шум был. Администрация города выводов не сделала или забыла о них, что перед сносом деревьев надо горожан предупреждать. А лиственницы эти убила дорожная революция Юревича с вредительским поворотом с Ленина, — написали в том же чате.

Семена даурских лиственниц привез с собой раненный офицер, который воевал в русско-японской войне 1904-1905 годов. Он собирался высадить их на своей малой родине, но впоследствии скончался от полученной в бою травмы. Перед смертью офицер попросил своего знакомого найти небольшую делянку в Челябинске для посадки даурских лиственниц. Просьба была исполнена.

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