«На ПМЭФ Челябинской области есть чем поделиться»

Через несколько дней открывается Петербургский международный экономический форум. Фото: Архив "КП".

О том, чего ждать от форума, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказали заместитель губернатора Егор Ковальчук и министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Е. К.: — Грядущий форум отличается от предыдущих тем, что он проходит впервые после пандемии. И мы отлично понимаем, что за этот период мир изменился гораздо больше, чем за несколько предыдущих лет. ПМЭФ — знаковое событие, он ожидаем в общественном, экономическом и политическом плане. Челябинская область, безусловно, не могла пропустить большое событие.

Не в рамках делегации правительства региона, а как самостоятельные участники на форуме будут работать ведущие предприятия Челябинской области.

Губернатор примет участие в двух сессиях. Одна из них посвящена поддержке малого и среднего предпринимательства в ковидный и постковитдный периоды.

На второй сессии речь пойдет о лучших экологических практиках.

По обоим вопросам Челябинской области есть чем поделиться. Уверен, губернатор будет выслушан с большим интересом. Кроме того, глава региона как руководитель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» проведет очередное заседание комиссии.

Заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук. Фото: Кирилл САДЫКОВ

НАСТРОЕНИЯ И ЭМОЦИИ

— Какие соглашение планируется подписать?

Е. К.: — Хочу сказать, что повестка ПМЭФ — очень живой механизм, и даже во время работы форума возможны коррективы. Будет несколько соглашений о региональном сотрудничестве. Мы эту работу активно ведем всегда. И месяца, наверное, не проходит, чтобы мы с каким-то субъектом РФ не подписали бы такого документа.

На ПМЭФ будет подписано не менее трех соглашений. Также будет несколько встреч с иностранными компаниями, которые работают на территории Челябинской области. Форум — отличное место для диалога.

Ну, и конечно, мы ждем 4 июня. В этот день состоится подведение итогов рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Рейтинг представят президенту страны.

Министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Наталья Равиловна, чего нам ожидать от рейтинга в нынешних условиях?

Н. Л.: — Сначала я бы отметила, зачем он нужен и почему его готовят. Сегодня мы понимаем, что, чем больше в экономику вложено, тем больший экономический эффект будет получен. И, конечно, каждый рубль в инвестиции — это прирост валового регионального продукта; консолидированные доходы; новые рабочие места; социальная стабильность и качество жизни в конкретной территории.

Для того, чтобы все это реализовать, нам важно, чтобы возникали новые производства, новые бизнесы. В том числе, обусловленные временем: мы понимаем, что появляются абсолютно новые виды экономической деятельности.

Для того, чтобы бизнесу было интересно и выгодно вкладываться в конкретную территорию, уровень этого интереса определяется рейтингом инвестиционной привлекательности.

Сегодня наша страна в самом престижном из мировых рейтингов Doing Business, который готовится Всемирным банком, занимает 28 строку. При этом, мы год за годом идем вперед. Чтобы обеспечить этот поступательный рост, в том числе, по выполнению задач президента о вхождении в 20-ку, важно, чтобы в каждой территории также формировались благоприятный условия, дружественные и комфортные, для ведения предпринимательской деятельности. Чтобы бизнес понимал, что происходит и по каким правилам осуществлять ту или иную предпринимательскую деятельность; какие риски возможны при ее реализации. И работать, в том числе, на их опережение, чтобы эти риски минимизировать или избежать их.

Сам национальный рейтинг состоит из большого объема показателей — их 44, но при этом, только малая часть из них — статистика. А большая часть формируется из эмоций бизнеса, его оценок. И как раз эти оценки для нас являются ключевым предметом интереса, так как демонстрируют, верит ли бизнес в то, что делает власть и насколько он доверяет нашим действиям.

И еще я бы отметила, что это не работа одного министерства экономического развития. Это работа по всей вертикали: федеральные органы исполнительной власти, региональные органы, органы местного самоуправления. Потому что каждый проект делается в абсолютно конкретной территории, на конкретном земельном участке.

Конечно, прошлый год, несмотря на вынужденные деловые паузы, был очень показательным. Для того, чтобы что-то делать, мы должны были знать: а это нужно бизнесу? И делаем ли мы это так? Потребовался труд всей команды. И мы надеемся, что в результатах рейтинга, озвученного в Санкт-Петербурге, Челябинская область продвинется к его вершине.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РОСТ

— В недавнем обращении к депутатам Законодательного Собрания губернатор заявил, что мы выстояли в сложный ковидный кризис и сейчас возвращаемся к доковидным показателям. Долго ли придется к этому идти?

Е. К.: — В своем обращении губернатор исчерпывающее рассказал, что уже сделано и о предстоящей работе в ближайший год. И было это обращение адресовано не только к депутатам Законодательного Собрания. По сути, это было обращение ко всем органам власти, к бизнесу и к федеральными структурам, которые работают на территории региона; к каждому жителю Южного Урала.

Послание очень насыщенное, напряженное по планам. Нам придется серьезно потрудиться, чтобы реализовать все намеченное. Уверен, мы справимся.

В обращении Алексей Леонидович четко обозначил, что мы находимся в стадии восстановительного роста. По многим показателям мы уже опережаем результаты прошлого года, I квартала. Есть основание предполагать, что в ближайшее время мы выйдем на докризисные позиции.

ПОДДЕРЖКА IT-ИНДУСТРИИ

Н. Л.: — Для того, чтобы понимать, где мы находимся, важно мониторить ситуацию. Задача, которая была поставлена губернатором в марте 2020 г., когда под его руководством был создан оперативный штаб, — отслеживать экономическую ситуацию в текущем моменте. Важно понимать, что происходит в базовых отраслях экономики Челябинской области.

Более того, мы получаем итоги опросов, которые проводят деловые объединения о востребованности той или иной меры поддержки, о потребностях бизнеса в том или ином инструменте господдержки.

Исходят из аналитики по итогам I квартала 2020 г., губернатор в апреле текущего года выступил с законодательной инициативой. Для тех субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которых сегодня восстанавливается более медленными темпами (что было обусловлено обстоятельствами прошлого года); локдаун в отношении деятельности которых был более длительным, и они признаны пострадавшими, принято решение снизить налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения по режиму «Доходы» до 1 %; по режиму «Доходы минус расходы» — до 5 %. Это — минимально возможный к установлению режим на региональном уровне. В центре внимания такие категории как сфера досуга и развлечений; спорт; культура; общепит и вся туристическая деятельность.

Малый и средний бизнес в Челябинской области — это каждый третий рубль в экономическом обороте и каждый третий работающий по итогам прошлого года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кроме того, губернатором принято решение расширить патентную систему налогообложения. Это наиболее благоприятный режим для предпринимателей, наиболее простой. Сегодня Челябинская область — один из лидеров по количеству видов экономической деятельности индивидуальных предпринимателей, для которых этот режим возможен.

Первоначальной задачей введения патентной системы налогообложения было обеспечение плавного, «бесшовного», перехода для предпринимателей в целом по стране для отмены другого специального налогового режима — единого налога на вмененный доход. Эту задачу мы исполнили.

Отдельно стоить сказать еще об одном инструменте, который мы тоже реализовали в этом году по инициативе губернатора. На региональном уровне поддержан налоговый маневр в отношении IT-индустрии. Для нас это направление чрезвычайно важно, потому что в регионе взят курс на цифровизацию. Для таких предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства установлены также минимальные ставки налогообложения, о которых я сказала выше.

И если в отношении предыдущих видов деятельности, которые я обозначила, этот налоговый режим внедрен до конца 2022 года, то для IT-индустрии пока нет временных ограничений.

Кроме антикризисной работы, как инструмента для того, чтобы добиться экономической стабильности, чтобы выйти на докризисный уровень, мы делаем и другие мероприятия по поддержке субъектов предпринимательства, особенно малого и среднего.

ОПОРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Н. Л.: — Сегодня в Челябинской области действует порядка 151 тыс. хозяйствующих субъектов. Их них 90 % — субъекты малого и среднего бизнеса, или порядка 155 тыс. Каждый третий работающий в реальном секторе экономики работает у субъектов малого и среднего предпринимательства — более 500 тыс. человек.

И мы понимаем: то, что происходит в этой сфере, поддержка этой сферы — была и есть зоной нашего пристального внимания. Именно потому губернатор в своем обращении сказал, что особое внимание уделяется малому и среднему предпринимательству. Например, туристической сфере. Потому что туризм — это сервисная экономика, это — потенциал для малого и среднего предпринимательства.

Более того, это емкое с точки зрения создания рабочих мест направление. Любая сервисная экономика — сфера персонифицированных услуг; то, с чем мы сталкиваемся каждый день. По сути, по тому, как реализуется в регионе предпринимательская деятельность в этих сферах, о нем судят наши гости, формируется имидж области.

— Какие меры поддержки мы продолжаем реализовывать?

Н. Л.: — Во-первых, имущественная поддержка. Это предоставление по льготным ставкам государственного и муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства.

Во-вторых, действует механизм финансовой поддержки. Я имею ввиду микрозаймы.

В-третьих, актуально поручительство нашим Гарантийным фондом под банковские кредиты.

В-четвертых, есть образовательные проекты по актуальным для бизнеса направлениям.

Пятая мера поддержки — консультационная. В 2020 г. эта мера была очень востребована: мы оказали 30 тыс. консультаций. Наш центр «Мой бизнес» открыл call-центр, и он работал круглосуточно. 50 % вопросов касалась ограничений или продолжения работы. Кроме того, предпринимателей интересовали меры поддержки.

Центр "Мой бизнес" - средоточие услуг для предпринимателей. Фото: Центр "Мой бизнес".

Все эти мероприятия реализуются нами в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

В рамках этих же мероприятий мы поддерживаем аграриев — выдаем гранты начинающим фермерам. Выдаем субсидии сельскохозяйственным кооперативам для закупки оборудования и сельскохозяйственного сырья.

И все это делается на площадке, где аккумулированы все меры поддержки — в Центре «Мой бизнес», которому недавно исполнилось 4 года.

Следующий инструмент, который я бы отметила, — поддержка промышленных предприятий. Экономика региона была и остается в доминате промышленной, лидирует металлургический сегмент. В апреле нынешнего года губернатор выступил с инициативой «перезагрузки» специальных инвестиционных контрактов. Это инструмент сохранения налогового режима в отношении инвестиционных проектов с заключенными специальными инвестиционными контрактами сроком от 15 лет. То есть, это гарантированные экономические условия.

И, конечно, отдельно стоит отметить работу регионального Фонда развития промышленности, который продолжает выдачу займов по беспрецедентным льготным ставкам — от 1 %.

— Как вы сейчас мониторите настроения предпринимательского сообщества?

Н. Л.: — Задача, которую для нас всегда ставит губернатор, — конструктивный, эффективный и полезный диалог с бизнес-сообществом, с бизнес-объединениями., с деловыми объединениями, с уполномоченным по защите прав предпринимателей. Диалог сложился и прошлом непростом году.

Все меры, которые я перечислила, разрабатывались в плотном диалоге, по запросу бизнес-сообщества. Все предпринятое сформировалась из опросов и анкетирования бизнеса. Мы продолжаем в этом диалоге сотрудничать.

Е. К.: — Прежде всего, мы работаем с деловыми объединениями: «Опора России», «Деловая Россия», «Торгово-промышленная палата», «Союз промышленников и предпринимателей». Наши коллеги всегда на связи — помогают, консультируют.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент общественной организации "Опора России" Александр Калинин. Фото: gubernator74.ru

Основная задача при разработке мер поддержки, в их донастройке — учесть пожелания практиков. Кроме того, отмечу усилия банковской системы, которая действует на территории региона. Это — и федеральные банки, и местные банки. Они оперативно и отзывчиво сработали в кризисный период и, самое главное, продолжают и сейчас вести эту политику.

Кризис дал возможность перенастроить взаимоотношения, перевести их в постоянный режим взаимодействия. И в этом его огромный плюс. Кризис позволил нам иначе посмотреть на ситуацию. Не нужно ничего выдумывать: нужно спросить у людей, которые пользуются или планируют пользоваться мерами поддержки, о том, что им нужно. И об этом сейчас говорит президент страны, председатель Правительства РФ, губернатор Челябинской области. И мы в этом ключе стараемся действовать.