Следствие предъявило серию обвинений по махинациям со стройкой центра шорт-трека в Челябинске

При строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса регионального центра по шорт-треку ледового дворца «Уральская Молния» похищено более 15 млн рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Экс-заместителю министра строительства Челябинской области Татьяне Антоновой, директору ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексею Абаимову и руководителю фирмы «Стройтранссоюз» Михаилу Азаматову предъявили обвинения в мошенничестве, получении взятки и отмывании денег (в соответствии со степенью участия) при строительстве центра по шорт-треку.

— По предварительным данным, в период 2018-2019 годов обвиняемые совместно похитили бюджетные средства в сумме более 15 млн рублей при строительстве объекта. Также, бывший заместитель министра и руководитель областного учреждения получили взятки в сумме 2,2 и 1,5 млн от директора организации-подрядчика за заключение и оплату иных контрактов. Легализуя незаконные средства, руководитель областного учреждения приобрел дорогостоящий автомобиль, — рассказал старший помощник руководителя управления Следственного комитета Челябинской области Владимир Шишков.

Оперативное сопровождение уголовного дела ведет ФСБ.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Напомним, Татьяну Антонову задержали 3 апреля прошлого года. Она также курировала проекты строительства хирургического корпуса детской областной больницы, который рассорил защитников бора с родителями больных малышей и чиновниками, а также скандального биатлонного центра имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте. Последний возводили более 10 лет. Потрачено около 0,5 млрд рублей. В итоге — комплекс не может быть сдан из-за большого количества недоделок. Оказалось, что трассы не соответствуют требованиям.

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