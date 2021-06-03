За день в Челябинске поймали восемь самокатчиков, нарушающих правила

Как можно проезжать на самокате такие дороги - непонятно Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске за сутки сотрудники ГИБДД задержали восемь горожан на электросамокатах, которые нарушили правила дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Пятеро из них переезжали проезжую часть по пешеходным переходам, — сообщили в ГИБДД по Челябинску. — Три административных протокола составили на водителей электросамокатов с мощностью двигателя больше 0,25 кВт: ехали без мотошлема и нарушили правила пользования внешними световыми приборами.

Что грозит за нарушение правил передвижения на электросамокатах:

— Если не имели право управлять электросамокатом — штраф от 5000 до 15000 рублей.

— За езду в нетрезвом виде — лишение прав на 1,5-2 года и штраф 30000 рублей.

— Если без прав и в нетрезвом виде — арест на 10-15 суток или штраф 30000 рублей.

Напомним, роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства, приравниваются к пешеходам, и должны соблюдать все правила, предписанные пешеходам: двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, спешиваться на пешеходном переходе и так далее.

Если самокат имеет мощность более 0,25 кВт и (или) развивает максимальную скорость более 50 км/ч, он относится к мототранспортным средствам категории L. Для езды на таком самокате нужны права категории «М» или «А» и водитель обязан соблюдать правила дорожного движения также, как и водители мототранспорта.

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