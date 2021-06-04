В Челябинске задержали пьяного мужчину, который катался по городу на арендованном электросамокате

Мужчина отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске за сутки сотрудники ГИБДД задержали cемь горожан на электросамокатах, которые нарушили правила дорожного движения. Причем один из провинившихся был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

—Задержан водитель электросамоката, который управлял транспортным средством с признаками опьянения. Он был привлечен к административной ответственности за отказ пройти медосвидетельствование, — сообщили в ГИБДД.

Что грозит за нарушение правил передвижения на электросамокатах:

— Если не имели право управлять электросамокатом — штраф от 5000 до 15000 рублей.

— За езду в нетрезвом виде — лишение прав на 1,5-2 года и штраф 30000 рублей.

— Если без прав и в нетрезвом виде — арест на 10-15 суток или штраф 30000 рублей.

Напомним, роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства, приравниваются к пешеходам, и должны соблюдать все правила, предписанные пешеходам: двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, спешиваться на пешеходном переходе и так далее.

Если самокат имеет мощность более 0,25 кВт и (или) развивает максимальную скорость более 50 км/ч, он относится к мототранспортным средствам категории L. Для езды на таком самокате нужны права категории «М» или «А» и водитель обязан соблюдать правила дорожного движения также, как и водители мототранспорта.

В последнее время шеринг самокатов часто мелькает в заголовках СМИ, и не в самом положительном ключе. Люди жалуются на неадекватных гонщиков, которые носятся по городу, не обходится и без травм. Первый аварийный случай произошел, когда мужчина попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе, а в парке Гагарина пара сбила пятилетнего ребенка, которому позже пришлось делать операцию на ноге и вставлять спицы. После этого в парке ограничили скорость движения электросамокатов.

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