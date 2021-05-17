В челябинском парке Гагарина ограничили скорость электросамокатов

Одна компания ограничила скорость, другая — запретила езду Фото: Кирилл САДЫКОВ

В челябинском парке Гагарина ограничили скорость движения электросамокатов. Такие меры предпринял сервис Whoosh, которому принадлежат желтые самокаты, разбросанные по всему городу. Теперь в приложении зона парка Гагарина выделена желтым цветом.

— Желтая зона — зона с ограничением скорости самоката, здесь самокат не разгонится выше 15 км/ч, — рассказали в службе поддержки Whoosh. — Это сделано для безопасного нахождения самокатов на улицах города.

Так выглядит зона с ограничениями в приложении Whoosh

Теперь, когда самокат будет попадать в желтую зону, скорость на нем будет автоматически сбрасываться до 15 км/ч. При возвращении в белую зону, можно будет снова разогнаться до 25 км/ч.

Компания «Юрент», которая тоже занимается кикшерингом в Челябинске, решила не ограничивать скорость самокатов в парке Гагарина, а просто-напросто запретила езду в части, где скапливаются люди. На фиолетовых самокатах там нельзя ни покататься, ни припарковаться.

А это запретная зона в приложении Юрент

Напомним, в последнее время шеринг самокатов часто мелькает в заголовках СМИ, и не в самом положительном ключе. Люди жалуются на неадекватных гонщиков, которые носятся по городу, не обходится и без травм. Первый аварийный случал произошел, когда мужчина попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе, а в парке Гагарина пара сбила пятилетнего ребенка, которому позже пришлось делать операцию на ноге и вставлять спицы.

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В ГИБДД рассказали, к какой категории участников дорожного движения относится электросамокат, и какой с него спрос в случае ДТП. Свое мнение о шеринге, а также о потенциальных ограничениях скорости выразили и челябинские депутаты.

С приходом кикшеринга в Челябинск, «Комсомолка» отправилась их тестировать и выяснять, насколько комфортно кататься у нас в городе. О возникших трудностях, плюсах и минусах аренды самоката читайте в нашем материале.

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