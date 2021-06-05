Умер тяжело больной мальчик, который переехал из Челябинска в Москву к приемной матери

Фото: instagram.com/ira_xv

Сегодня, 5 июня, умер тяжело больной мальчик Миша из Челябинска, которого усыновила московский нейропсихолог Ирина Хвингия. Она и сообщила об этом в своих социальных сетях.

— Миши не стало. Теперь на одного ангела больше. Он ушел внезапно, быстро, во сне.Есл и кто-то захочет попрощаться, мы сообщим дату и время, — написал Ирина Хвингия в социальных сетях.

Напомним, Мише было всего два года, а в больницу он попал с пневмонией, когда ему было два месяца. Тогда врачи поставили страшный диагноз — спинальная мышечная атрофия. Биологическая мать ведет асоциальный образ жизни, лечилась от зависимости. Она отказалась забирать ребенка из больницы. Позже вся страна узнала про Мишу из передачи «Мужское и женское» на Первом канале. Тогда нейропсихолог Ирина Хвингия, принимавшая участие в программе в качестве эксперта, решилась усыновить тяжело больного ребенка. В декабре 2020 года его транспортировали из Челябинска в столицу.

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