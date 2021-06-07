Главу Троицка отстранили от исполнения обязанностей на время рассмотрения уголовного дела

Фото: администрация города Троицка Челябинской области / vk.com
Троицкий городской суд отстранил от исполнения обязанностей мэра Александра Виноградова. Такое решение принято в связи с уголовным делом, по которому он проходит — главу города обвиняют в превышении должностных полномочий.
— Суд отстранил его от исполнения обязанностей, но решение пока не вступило в силу. Вероятно, Виноградов будет его обжаловать, — уточнили в суде.
Напомним, в середине мая уголовные дела Александра Виноградова и его зама передали в суд, а арестовали мэра Троицка 12 марта. В администрации города заявили, что обвинение надуманное и официально заявили, что чиновник «действовал в интересах жителей и предотвращал чрезвычайную ситуацию»:
— В октябре 2019 года троичане могли остаться без отопления по вине ЗАО «ТЭК». Глава города, совместно с членами комиссии по чрезвычайным ситуациям, действуя в интересах жителей города, предотвращал чрезвычайную ситуацию.
23 марта Александр Виноградов обжаловал решение суда о мере пресечения в СИЗО. Облсуд отправил его под домашний арест.
Вадима Германа задержали 15 декабря прошлого года. Ущерб от его действий оценили в 9 млн рублей. Вице-мэр признал вину.
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