Четыре полосы: когда в Челябинске расширят трассу М-5 в сторону Екатеринбурга

Планы по развитию федеральных дорог на территории Челябинской области стали предметом разговора губернатора Алексея Текслера и руководителя ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимира Муравьева.

— Мы очень серьезно относимся к развитию всех дорог в Челябинской области — это опорная сеть как для региона, так и для страны в целом. Я постоянно веду переговоры с Минтрансом РФ по поводу поддержки всех решений по ремонту, а самое главное, по переводу в четырехполосное состояние федеральных трасс. Это важнейшая и системообразующая задача, так как это безопасность, комфорт для жителей, мобильность, развитие экономического и туристического потенциала региона, — подчеркнул губернатор.

Одна из главных федеральных транспортных артерий в Челябинской области — М-5.

По данным пресс-службы ФКУ Упрдор «Южный Урал», проектируется участок М-5 от Чебаркуля до Миасса. Его реконструкция начнется в 2022 г. Напомним, в ноябре прошлого года губернатор осмотрел реконструированный участок между поселками Боровое и Десятилетие на М-5 в Чебаркульском районе. Там построили современную многоуровневую развязку в форме клеверного листа.

Другая важная тема — расширение участка М-5 до четырех полос до Екатеринбурга (граница со Свердловской области).

В следующем году работы завершатся. Кроме того, в эксплуатацию введут первый участок в 14 км обхода города Сим.

Руководитель ФКУ Упрдор «Южный Урал» сообщил губернатору о планах дорожного агентства — расширение федеральных дорог до Кургана и Троицка. Алексей Текслер и Владимир Муравьев подтвердили совместные планы по завершению работ по расширению федеральных трасс

Обсудили на встрече тему создания современной инфраструктуры при въезде в регион со стороны Башкортостана. Вдоль дороги не должно быть стихийных рынков: въезжающим должно быть понятно, что Челябинская область — современный, динамично развивающийся регион.

Еще один пункт разговора — обустройство на трассе М5 «Урал» обелиска «Европа-Азия». Губернатор предложил сделать это место центром притяжения и туристическим объектом.