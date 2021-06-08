Мэрия Челябинска решила снести полуразрушенный жилой дом на Кронштадтской

Дом начал постепенно рушиться еще в мае. Фото: Анюточка Артемьева/Подслушано Ленинский район/vk.com

Полуразрушенный жилой дом по улице Кронштадтской в Челябинске признали аварийным и подлежащим сносу. Такое решение приняла межведомственная комиссия города по результатам осмотра двухэтажного здания.

— В целях обеспечения безопасности жителей, доступ в дом запрещён, а собственников уведомили о переселении в маневренный фонд, — сообщили в администрации города. — Часть жильцов уже проживает в маневренном фонде.Прорабатывается вопрос о расселении граждан в соответствии с действующим законодательством.

Жилой дом, о котором идет речь, начали ремонтировать еще в мае. В ходе работ возникли проблемы — у здания обрушилась отмостка, которая держит фундамент. Однако сегодня утром уже рухнула стена. Местные жители сняли на видео последствия обрушения. А власти собрали экстренное совещание, чтобы признать дом аварийным.

Так жилой дом выглядел в конце мая. Фото: читатель КП-Челябинск

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