Организатору побоища на рок-фестивале «Торнадо» отказали в просьбе смягчить наказание

Массовая драка произошла на рок-фестивале. Фото: архив chel.kp.ru.

Осужденному за бойню на фестивале «Торнадо» челябинскому бизнесмену Александру Гирю не удалось смягчить наказание. Он просил заменить реальное заключение на исправительные работы или ограничение свободы, но Копейский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства. Об этом в среду, 9 июня, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

— Осужденный отбывает наказание в ИК-11 ГУФСИН России по Челябинской области, конец срока отбытия наказания — июль 2023 года, — рассказала Наталья Мамаева. — Поведение осужденного за весь период отбывания не является стабильным, им допущено нарушение установленного порядка отбывания наказания. Также по результатам психологического исследования сделан вывод о наличии вероятности повторного совершения им противоправных действий. Эти обстоятельства не позволили сделать объективный вывод о его исправлении.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее челябинский областной суд оставил без изменения постановление Копейского городского суда от 2 сентября, которым было отказано в удовлетворении ходатайства осужденного Александра Гиря об условно-досрочном освобождении.

В избиение пострадали 37 человек. Фото: архив chel.kp.ru.

В августе 2010 года Гирь участвовал в организации массовых беспорядков на рок-фестивале «Торнадо» в миасском поселке Тургояк. В сентябре 2018 года Челябинский областной суд приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. С апреля 2019 года осужденный отбывает наказание в одной из колоний Челябинской области.

Ранее челябинский суд отпустил по амнистии участников бойни на фестивале в «Торнадо».

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