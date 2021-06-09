Суд избрал меру пресечения электрику, по вине которого погиб мальчик в ЖК «Театральный»

Трагедия произошла возле мусорных баков Фото: Кирилл САДЫКОВ

Тракторозаводский районный суд не стал заключать под домашний арест главного энергетика ЖК «Театральный», который отвечал за безопасность на участке, где от удара током погиб мальчик. Ему была избрана мера пресечения в виде запрета запрета определенных действий сроком на два месяца - до 8 августа. Напомним, энергетика обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст. 109 УК РФ).

Во время суда следователь ходатайствовал о домашнем аресте. Он посчитал, что такая мера пресечения поможет обеспечить контроль за обвиняемым и объективное расследование уголовного дела. Сторона защиты, в свою очередь, возражала против удовлетворения заявленного ходатайства и просила избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в минувшее воскресенье, 7 июня. 10-летний мальчик играл во дворе и в какой-то момент схватился за оголенные провода, лежавшие на земле, неподалеку от мусорных баков.

Целый час медики скорой помощи проводили сердечно-легочную реанимацию, пытаясь спасти ребенка, но она не дала никакого результата. По словам жильцов, провода идут от новых фонарей, — старые часто били хулиганы. Дом относится к ЖК «Театральный», который сейчас находится в процессе строительства. Вот что говорят соседи о причинах трагедии.

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