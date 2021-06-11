Предполагаемый виновник ДТП с пятью автомобилями в Челябинске был жертвой «лесопаркового» маньяка

Водитель Volkswagen Passat заявил, что не помнит, как произошла авария Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Причиной странного поведения 40-летнего водителя Volkswagen Passat, который выскочил на перекресток в Ленинском районе Челябинска через двойную сплошную и встречную полосу, мог стать приступ эпилепсии. Об этом сообщил «Комсомольской правде» заместитель прокурора города Михаил Венглер.

— На месте он говорил, что не помнит обстоятельств ДТП, а ходе допроса отказался от дачи показаний, — уточнил Михаил Венглер.

Известно, что водитель Volkswagen Passat наблюдался у невролога. Дело в том, что в середине нулевых он стал жертвой серийного убийцы, прозванного в народе «лесопарковым маньяком». Преступник подкарауливал влюбленных парочек в лесу, убивал мужчин выстрелом в голову, а затем насиловал женщин. Но челябинцу удалось выжить с тремя пулями в голове — у маньяка дрогнула рука. Врачи не смогли вытащить все дроби — одна застряла слишком глубоко и пострадавший мог остаться овощем. Подробности жуткой истории.

«Лесопарковый маньяк» в начале года просился выйти по УДО, но суд ему в этом отказал Фото: СОЦСЕТИ

— Даже если случился приступ, это не смягчает его наказание, поскольку, если человек себя плохо чувствует, он не должен за руль садиться. У нас любой может попасть примерно в такую же ситуацию: стресс на работе, инфаркт, инсульт. Если человек принимает какие-то лекарства и в инструкции написано, что препарат может притуплять сознание, необходимо ограничить взаимодействие со сложными механизмами. Если человек садится за руль, он берет на себя эту ответственность. А как таковым противопоказанием и основанием для лишения прав наличие эпилептических припадков не является, — пояснил Михаил Венглер.

Напомним, авария произошла накануне вечером. Судя по записям с регистратора и камер видеонаблюдения, опубликованным в соцсетях, Volkswagen Passat выскочил на встречную полосу через двойную сплошную, налетел на островок безопасности и врезался Lada Granta. Также в ДТП пострадали еще три машины — Skoda, Nissan, Renault Sandero.

От удара отечественную легковушку выбросило за перекресток и развернуло. По словам очевидцев, женщина, сидящая на переднем пассажирском сиденье, вылетела из салона. У нее открытая черепно-мозговая травма. Также, по словам очевидцев, в «Ладе» ехали двое детей. Судя по всему, они ехали на праздник: по салону и вокруг машины были разбросаны обрывки цветов. Возле тела погибшей стояла корзинка.

С места ДТП госпитализированы четверо: 9-летний мальчик, получивший сотрясение мозга, семилетняя девочка с ушибом руки, 11-летняя девочка с ушибом голени и еще один 9-летний мальчик с тупой травмой живота и 33-летняя женщина — у нее ушиб голени.

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