Тот еще запашок: центр Челябинска накрыло зловониями

Очистные в Челябинске давно требуют реконструкции Фото: Архив "КП"

Центр Челябинска накрыло неприятным запахом, таким, как обычно тянет с птицефабрики. Но, как заверили КП-Челябинск в Минэкологии, смрад идет от очистных сооружений на въезде в город.

— Неприятный запах мы зафиксировали еще вчера. Он идет от очистных сооружений МП «ПОВВ». Мы неоднократно составляли протоколы, отправляли в Росприроднадзор, — пояснил КП-Челябинск замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

По его словам, очистные давно требуют модернизации, и сейчас город ищет на это финансирование. В декабре прошлого года заняться ремонтом МУП «ПОВВ» обязал суд. Работы обойдутся в 6,3 млрд рублей.

— Реконструкция затрагивает все блоки очистки сточных вод и сооружения по обработке осадка, что позволит обеспечить соблюдение самых жестких показателей качества воды. Внедрение технологии обезвоживания осадка приведет к снижению до минимума выброса дурнопахнущих веществ, создающих негативную оценку населения о качестве атмосферного воздуха, минимизирует проблему образования отходов от очистки сточных вод, создаст условия для самовосстановления экосистемы реки Миасс, — сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Еще на 1,1 млрд рублей ПОВВ оштрафовали за вред, нанесенный природе из-за неисправных очистных.

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