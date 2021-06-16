Водитель Nissan, насмерть сбивший женщину в Челябинске, попросился на свободу

Фото: ГИБДД, achnov/vk.com, Сергей СОТНИКОВ

Сегодня, 16 июня, челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу в отношении водителя внедорожника Nissan Евгения Стюрина, который насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Сторона защиты просила изменить меру пресечения в виде заключения в СИЗО на иную, не связанную с изоляцией от общества.

— Суд, рассмотрев апелляционную жалобу защитника обвиняемого, оставил без изменения постановление Центрального районного суда от 28 мая 2021 года. Данным постановлением суд первой инстанции продлил срок содержания под стражей Стюрина до 29 июля 2021 года и отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения, — сообщили в пресс-службе областного суда.

Напомним, страшное ДТП произошло 29 марта в Металлургическом районе. 55-летняя женщина переходила дорогу и ее на большой скорости сбила машина. По видео, которое КП-Челябинск опубликовал ранее, видно, что она пытается избежать столкновения, но ничего не выходит. В итоге женщина скончалась на месте. А водитель Nissan уехал. Правда, потом вернулся. Сотрудники выяснили, что он был пьян — это подтвердило и медосвидетельствование.

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