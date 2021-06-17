Реновация в Челябинске начнется в декабре с застройки в Ленинском районе

Постепенно число территорий для реновации будет расти Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске начинают реновацию. В декабре областное правительство уже будет готово заключить контракты с застройщиками на снос старого фонда и застройку пустырей на трех участках. Об этом КП-Челябинск рассказал вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль.

— Комплексное развитие территорий предусматривает работу на 14 площадках. В дальнейшем их будет больше. Разработка проектов идет по регламенту, и 1-15 декабря мы готовы заключать контракты с застройщиками. Первые контракты мы готовы заключать уже в декабре, — рассказал Сергей Шаль. — Речь идет о развитии застроенной территории в Ленинском районе на Копейском шоссе (ЧКПЗ), территории нежилой застройки на Елькина и Овчинникова, а также на территории Каширинского рынка.

В Ленинском районе будет застроено 11,5 га — построено 134 тыс. кв. метров вместо сегодняшних 12 тысяч. И еще на 50 тыс. кв.м. построят социальные объекты. На Елькина построят 320 тыс. кв. метров жилья на 10 га. На территории нынешнего Каширинского рынка по решению собственника земли на территории в 25 га построят 300 тыс кв. метров жилья, школу, детский сад и физкультурно-образовательный комплекс.

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