В Челябинске из-за коронавируса отложили празднование Сабантуя

Фото: Алексей Булатов

В Челябинске не состоятся в ранее назначенный срок два культурно-спортивных праздника. Сабантуй собирались отмечать 19 июня в Саду Победы и 26 июня в парке «Металлург».

— Запланированный ранее праздник переносится на неопределенный срок, — сообщили в муниципальном управлении культуры.

Ранее в Челябинской области отменили Ильменский фестиваль из-за роста заболеваемости коронавирусом. По той же причине на неопределенный срок перенесли Бажовский фестиваль. Его организаторы предупредили, что мероприятие может быть и вовсе отменено, если эпидемическая ситуация не улучшится.

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