Возрождение легенды: в Бакале начинается реконструкция знаменитого моста

В Бакале возродят знаменитый мост со спиралевидным съездом. Фото: пресс-служба администрации Саткинского района.

Долгожданная для Бакала стройка начнется в июле. Благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера в городе возрождают легендарный мост, который соединяет две части города. Архитектурная особенность путепровода — спиралевидный съезд. Во времена СССР мост был на многих фотоснимках из Бакала.

О мечте местных жителей возродить путепровод Текслеру рассказали в августе прошлого года, во время его рабочего визита в Бакал. Тогда же губернатор принял принципиальное решение о строительстве путепровода.

В марте нынешнего года во время поездки в Бакал губернатор сказал:

— Поручаю начать аукцион, максимально быстро провести процедуру контрактации. Мост — не только транспортный и пешеходный объект, но и во многом он был гордостью города. Это одна из точек роста для Бакала, и я обещаю, что она будет не одна.

Как сообщает пресс-служба администрации Саткинского района, электронный аукцион определил подрядчика реконструкции путепровода — АО «Уралмостострой». Цена вопроса — 384,4 млн руб. Деньги направят из областного бюджета.

Реконструкция продлится до 2023 г. По условиям контракта появится спиралевидный съезд по аналогии с тем, который был у разобранного моста.

В пресс-службе районной администрации подчеркивают, что за дело берется крупная специализированная организация с огромным опытом работы. Предприятие возводит автодорожные и железнодорожные мосты и путепроводы разного уровня сложности.

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