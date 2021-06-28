Водителю, утроившему смертельное ДТП с пятью машинами в Ленинском районе Челябинска, запретили садиться за руль

Игорь Печенкин за рулем Volkswagen Passat выскочил на перекресток Дзержинского и Барбюса. Фото: Ирина Фадюшина, соцсети

Суд забрал права у 40-летнего водителя Volkswagen Passat Игоря Печенкина, устроившего массовое ДТП, в котором погибла женщина и пострадали дети. Такое решение вынес Центральный районный суд. С ходатайством выступил следователь, который занимается расследованием данной аварии.

— Обвиняемый и его защитник не возражали против избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий, — сообщили в Центральном райсуде. — Суд вынес постановление об удовлетворении ходатайства следователя, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде запрета определенных действий, а именно запретить управлять автомобилем или иным транспортным средством — до отмены или изменения данной меры пересечения.

Ранее в прокуратуре сообщали, что Печенкину и так запрещено садиться за руль на время следственных действий.

В результате столкновения 30-летняя женщина выпала из «Лады» и погибла на месте. Фото: Ирина Фадюшина, соцсети

Между тем, Игоря Печенкина могут привлечь еще и к административной ответственности за выезд на встречную полосу. Просмотр видео с регистраторов и камер видеонаблюдения показал, что на предыдущем перекрестке, перед тем, совершить столкновение, он также выехал на встречку. Материалы уже направлены в суд, рассмотрение назначено на 21 июля.

Это будет отягчающим обстоятельством при назначении наказания по уголовному делу. Также будет учитываться, возместит ли он ущерб пострадавшей стороне. Напомним, водителю Volkswagen Passat вменяют нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности (ч. 3. ст. 264. УК РФ). Также он находится под подпиской о невыезде.

Стал жертвой маньяка: мы собрали подробную информацию о водителе Volkswagen Passat.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru