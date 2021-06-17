На водителя, утроившего ДТП с пятью машинами в Челябинске, завели еще одно дело

Автомобиль выехал на перекресток, когда по нему ехали автомобили Фото: Ирина ФАДЮШИНА

40-летнего водителя Volkswagen Passat, устроившего смертельное ДТП с пятью машинами в Ленинском районе, привлекут к административной ответственности за выезд на встречную полосу. Это будет отягчающим обстоятельством при назначении наказания по уголовному делу.

Просмотр видео с регистраторов и камер видеонаблюдения показал, что на предыдущем перекрестке (Дзержинского-Вагнера) он также выехал на встречную полосу. Он объехал стоявшие на светофоре машины, затем вернулся на свою полосу, переехав через островок безопасности.

— Материалы для решения вопроса о привлечении к административной ответственности и наложении дополнительных ограничений в виде лишения прав направлены в суд, — рассказал журналисту КП-Челябинск заместитель прокурора Челябинска Михаил Венглер. — Сейчас он и так без прав — они изъяты на время следственных действий.

Женщина-пассажир «Лады» скончалась на месте. Фото: Ирина Фадюшина, страница погибшей в соцсети

Также прокуратура намерена отсмотреть записи с других камер на всем пути следования машины.

Все это будет учтено при назначении подсудимому наказания по уголовному делу. Напомним, водителю Volkswagen Passat вменяют нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности (ч. 3. ст. 264. УК РФ). Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Также будет учитываться, возместит ли он ущерб пострадавшей стороне.

Могут учесть и неоплаченные штрафы. По данным сервиса ГИБДД, на автомобиле их шесть и все они уже переданы приставам. Пять из них — за превышение скорости и один — заезд за стоп-линию. Судя по фотографиям с камер видеофиксации, он дважды разгонялся выше 100 км/ч. Отметим, что на прошлой неделе был еще один штраф, но его уже оплатили. По данным КП-Челябинск, Volkswagen Passat зарегистрирован на мать водителя. Кто именно нахватал все эти штрафы пока не ясно.

На машине — 6 неоплаченный штрафов, в том числе за превышением скорости. Фото: ГИБДД.РФ

Еще один примечательный факт: на сайте судебного участка № 1 Сосновского района мы нашли решение от 2015 года, где фигурирует мужчина с таким же именем. Его поймали за рулем в нетрезвом виде, будучи лишенным прав. Ему назначили 12 суток административного ареста.

По данным КП-Челябинск, экспертиза показала, что в момент ДТП водитель Volkswagen был трезв, наркотиков в крови тоже не нашли. По этом на перекрестке Дзержинского и Барбюса машина выскочила практически в поток машин. Неужели надеялся проскочить? На месте аварии он сказал, что ничего не помнит, потом заявил о приступе эпилепсии. Оказалось, что в середине нулевых он стал жертвой серийного убийцы, прозванного в народе «лесопарковым маньяком». Но все это не смягчает наказания, подчеркивают в прокуратуре: плохо чувствуешь себя — не садись за руль.

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