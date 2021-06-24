Жителям Локомотивного рассказали, когда в дома придет вода

Проблему с водоснабжением Локомотивного скоро устранят.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В течение суток будет полностью восстановлено водоснабжение Локомотивного городского округа. Об этом сообщил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.
Разбираться с проблемами водоснабжения в Локомотивном Элбакидзе откомандировал губернатор Алексей Текслер.
— В течение 12 часов вода будет подана по режиму; далее, за сутки, восстановится стабильное водоснабжение. Сейчас идет заполнение емкостей, чтобы заработали насосы. Потом вода придет в квартиры, холодная и горячая, — сказал министр.
20 июня в городе случилась первая авария: на магистральном водоводе произошло два порыва. ЧП устранили, но 23 июня снова случились два порыва. Их устранили в этот же день.
— В Локомотивном никто не понимает, как осуществлять водоснабжение города. На насосной станции нет должностных инструкций, технологических схем; нет режимных карт на рабочем месте у оператора. Показатель давления в системе воды документально не утвержден, — прокомментировал Юлий Элбакидзе.
Кстати, по распоряжению губернатора во всех муниципалитетах региона до 11 июня 2021 года должно было завершиться обследование всех объектов водоснабжения. Но в Локомотивном такой работы не было. Местный глава на коммунальных объектах не появился даже после аварии. Элбакидзе пообещал руководителю муниципалитета проверку.
Проблема с водоснабжением в Локомотивном появилась в конце мая, когда резко упало поступление воды в резервуары. И меры предпринимать нужно было уже тогда.
Вскрылись факты хищения муниципального имущества: люди вырезают старый трубопровод, выведенный из системы после запуска новой коммуникации. В зоне риска — целостность новой системы водоснабжения. «Прокуратура подтвердила, что взяли тему на контроль, и в ближайшее время решится вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорит министр.
Местная администрация обязана полностью пересмотреть подход к вопросу водоснабжения. В прошлом году губернатор предупреждал: главы муниципалитетов несут персональную ответственность за качественную питьевую воду.
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