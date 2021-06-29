На Комсомольском проспекте на этой неделе начнут наносить новую разметку

Ремонт Комсомольского проспекта продлится до конца лета Фото: Елена КОРОБКО

Подрядная организация готова приступить к нанесению новой разметки после ремонта на Комсомольском проспекте в Челябинске. Об этом на пресс-конференции 29 июня рассказал замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

По его словам, контракт по ремонту улицы завершается 20 августа, но дорожную разметку будут наносить поэтапно, не дожидаясь окончания всех работ. Это поможет справиться с путаницей, которая возникает на дороге из-за изменения ширины полос, создания островков безопасности и прочих изменений.

Сейчас обновлено 95% асфальтового покрытия на участке между улицами Чайковского и Молодогвардейцев. Там новая разметка появится в первую очередь. Затем придет черед отрезка Комсомольского проспекта от пересечения с улицей Молодогвардейцев до перекрестка с улицей Чичерина.

— Продолжаем работать над проектом. Подрядчик готов на этой неделе начать наносить дорожную разметку. С ее появлением будут предельно понятны правила проезда перекрестков, направления движения и ограничения, которые будут водиться на Комсомольском проспекте, — пообещал Максим Куляшов.

Среди изменений в схеме движения на проспекте — организация выделенной полосы для общественного транспорта и велополосы. 70% зоны для проезда велосипедов проходит не по тротуару, а по проезжей части, поэтому велополосу обозначат максимально заметной двойной линией разметки с диагональными полосами.

Водителям обычных машин нельзя пользоваться выделенными полосами для общественного транспорта, но на Комсомольском проспекте строгий запрет введут не сразу.

- Камеры фото- и видеофиксации установят позже. Выделенная полоса без камеры работать не может. Сейчас будет время, чтобы люди привыкли. Пока штрафных санкций не будет, — сообщил Максим Куляшов.

Напомним, начавшийся в конце весны ремонт Комсомольского проспекта вызвал недовольство у многих челябинцев. Водителей встревожило уменьшение ширины полос, пешеходов — конфигурация островков безопасности. Работы даже замораживали для проведения независимо экспертизы. Однако эксперт высказал к проекту лишь незначительные замечания. Среди внесенных в план ремонта корректировок – установка дорожных знаков, изменение ширины некоторых парковочных мест и обустройство дополнительных выездов с парковок.

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