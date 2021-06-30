Заповедные места: Алексей Текслер рассказал, как сохранить Тургояк

Озеро Тургояк, жемчужина Челябинской области, получит охранный статус. Фото: Эдуард ФАДЮШИН.

Губернатор Челябинской области провел совещание по сохранению природной жемчужины Челябинской области — озера Тургояк. По состояние водоема поступает много жалоб от жителей и туристов. Год от года антропогенная нагрузка на озеро растет, берега хаотично «забиваются» дачами и базами отдыха, в водную гладь «врезаются» понтоны, строятся купальни. Есть проблемы с инфраструктурой, в том числе с очистными.

— Озеро Тургояк, с одной стороны, — памятник природы, наше достояние. С другой стороны, мы видим, что сохраняется неконтролируемая антропогенная нагрузка на памятник природы. Коллеги, наша задача: сохранить озеро будущим поколениям и развивать экологический потенциал, экологический туризм. Естественно, с соблюдением баланса между использованием ресурсов и сохранением уникального памятника природы, — сказал губернатор.

В жаркие дни на берегу озера скапливается до 3,5 тыс. машин отдыхающих. При этом, современных парковок нет. Как подчеркнул губернатор, важно комплексно посмотреть на развитие Тургояка, чтобы жители, туристы и представители бизнеса понимали, что власть делает.

Проблему поможет решить статус памятника природы регионального значения. Зонирование территорий (заповедная, рекреационная зоны и зона природной среды). Это позволит распределить антропогенную нагрузку на озеро.

Как сообщает пресс-служба губернатора, комплексное экологическое исследование Тургояка обоснует создание природного парка. Мастер-план территории поможет выделить зоны.

В прошлом году, напомним, по распоряжению губернатора на Тургояке запретили использовать катера.

Кроме того, решением Алексея Текслера определены границы 22 особо охраняемых природных территорий регионального значения. До конца года их станет 29. Охранный статус присвоен озеру Еланчик.

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