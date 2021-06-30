Еланчик - под охрану: Текслер распорядился создать в Челябинской области памятники природы

Айские притесы - потрясающее место на карте Челябинской области. Фото: Эдуард Фадюшин.

Губернатор Челябинской области поручил региональному минэкологии определить границы и площади особо охраняемых природных территорий. Особый статус земли получили более 30 лет назад, но фактических установленных границ не было. Сложно было штрафовать нарушителей и нести охрану памятников природы.

Благодаря важнейшей работе сейчас на охраняемой земле введены запреты или ограничения на хозяйственную деятельность — аренду, выкуп, строительство. Под охраной областной власти теперь флора и фауна. Сберечь уникальную природу Южного Урала - принципиальная позиция губернатора.

Появилась новая особо охраняемая природная территория — Долина реки Тогузак. В нее вошли Шумный брод и Белый камень на реке Тогузак. Новый памятник природы, пояснили в пресс-службе губернатора, позволит сохранить долинный природный комплекс водного объекта.

На реке Юрюзань, от Смирновского моста до устья реки Наси, создан региональный особо охраняемый природный комплекс. Живописная река Юрюзань под охраной находится с 1987 года, но ни разу не определялась граница для ее охраны. По распоряжению губернатора границы определены, площадь — учтена. В природный комплекс вошли Салаватская пещера, Провальный ключ, Хваточный и Монахов гребни.

Река Ай — еще один природный объект на карте Южного Урала. Охраняемая с 1987 года водная артерия тоже не имела границ. Теперь в памятник природы регионального значения включены Кургазакская пещера и Аверкиева яма.

Озеру Еланчик присвоен статус «Памятник природы регионального значения».

Уточняют по решению Алексея Текслера статуса федеральной особо охраняемой территории — «Национальный парк «Зигальга». Требовалось высчитать точную площадь Нязепетровского заказника национального парка.

Губернатор инициировал утверждение границ 22 ООПТ. До 31 декабря 2021 г. границы обретут еще 7 памятников природы.

Напомним, по решению Алексея Текслера прошлым летом запретили использовать катера на озере Тургояк. Кроме того, с озерных берегов снесли незаконные заборы.

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