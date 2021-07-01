Два челябинских вуза попали в топ-20 по уровню зарплат выпускников-экономистов

Экономика — одна из самых популярных профессий в вузах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два челябинских университета попали в топ вузов России 2021 по уровню зарплат выпускников-экономистов. Рейтинг составил портал Superjob, проанализировав зарплаты молодых специалистов с 2015 по 2020 годы.

В рейтинге всего 20 мест, однако некоторые места делят несколько вузов с одинаковой средней зарплатой. Так, Южно-Уральский государственный университет и Челябинский государственный университет заняли 17 место с зарплатами в 62 тыс. рублей.

— ЮУрГУ занял 17-ую строчку (-1 позиция за год). Средние зарплаты выпускников составили 62 тыс. рублей в месяц (+2 тыс. за год). 65% выпускников остались работать в Челябинске после окончания учебы, — рассказала пресс-секретарь SuperJob Антон Шахов. — ЧелГУ за год улучшил свои позиции на одну строчку. Выпускники ЧелГУ сегодня получают в среднем 62 тыс. рублей в месяц, годовой прирост зарплат составил 5 тыс. рублей. Каждый второй выпускник остался работать в Челябинске после получения диплома.

В рейтинг вошли два вуза из соседнего Екатеринбурга. Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина занял 13-ое место с зарплатами в 70 тыс. На 14 месте — Уральский государственный экономический университет с зарплатами выпускников 67 тыс. рублей.

На первом месте рейтинга Московский государственный институт международных отношений МИД РФ (130 тыс. рублей), далее идет Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (125 тыс. рублей) и тройку лидеров замыкает МГУ им. М.В. Ломоносова (115 тыс. рублей).

А сколько получают ректоры челябинских вузов их замы? Минобор РФ опубликовал данные о ежемесячных средних зарплатах. Также каждый год руководители университетов сдают декларации о доходах и имуществе — они тоже весьма любопытны.

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