Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ / csu.ru

Стало известно, сколько заработали ректоры челябинских вузов за 2020 год. Соответствующий документ опубликовали на сайте Министерства образования РФ.

Несмотря на то, что началась пандемия, трудно сказать, что доходы глав университетов оказались мизерными. Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев за 2020 год заработал 6 450 153 рубля, а его супруга — 1 348 076 рублей. При этом у каждого из них имеется Mercedes-Benz, а из недвижимости у семьи Таскаевых есть земельный участок, дом, гаражи и несколько квартир.

Кстати, недавно студенты ЧелГУ рассказали КП-Челябинск, что им предложили сдать деньги на корочки для дипломов — у дирекции на это не оказалось средств. К слову, на 6 450 153 рубля можно купить 43 тыс. корочек.

Еще больше за прошедший год заработал ректор ЮУрГУ Александр Шестаков — он задекларировал 7 556 728 рублей. Доход его супруги составил 2 161 345 рублей. Из имущества у Шестакова лишь квартира в 157 квадратов, а вот на жену оформлены два земельных участка, дом, квартира, нежилое помещение, а также автомобили Lexus RX 400H и ВАЗ 21013.

Ранее были опубликованы доходы мэра Челябинска Натальи Котовой и других сотрудников администрации города, также губернатора Алексея Текслера, его жены и заместителей.

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