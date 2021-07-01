После вопроса Путину о метро в Челябинске уволился начальник управления транспорта

Отставка случилась на следующий день Фото: кадр с видео

В четверг, 1 июля, начальник управления транспорта администрации Челябинска Максим Кичеев написал заявление об увольнении по собственному желанию с 8 июля 2021 года.

— Исполняющий обязанности начальника управления будет назначен с 8 июля, — прокомментировал пресс-секретарь челябинской мэрии Владимир Сафонов.

Напомним, накануне, во время на Прямой линии Владимиру Путину был зачитан вопрос из Челябинска. Наталья Скорынина попросила президента обратить внимание на общественный транспорт в городе:

— Повлияйте на ситуацию с общественным транспортом в нашем городе. Метро — долгострой времен СССР, столько лет ничего не делают — одни обещания. Мы ведь не село, а город-миллионник.

После оказалось, что вопрос был задан в сокращенном виде. Он касался ситуации с транспортом в целом, в том числе по маршруткам. Поздно вечером Наталье Позвонил губернатор Алексей Текслер. Мы узнали, о чем они беседовали.

СПРАВКА КП

Максим Кичеев родился в Челябинске 15 ноября 1971 года. В 1999 году окончил Московский Юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». С 1992 года, после службы в армии, работал в ГУВД по Челябинской области, затем перешел в ОПБ УТ МВД России по УрФО. В 2017 году устроился главным специалистом в управления транспорта, занимался борьбой с нелегальными маршрутками. А через год возглавил управление.

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