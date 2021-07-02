Новые пожарные посты в Челябинской области "прикроют" курортное озеро и нацпарк

Алексей Текслер распорядился создать программу по обновлению материально-технической базы экстренных служб региона. Фото: gubernator74.ru

Челябинская область прошла острую фазу ландшафтных пожаров. Об этом было заявлено на рабочей встрече губернатора Алексея Текслера и начальника ГУ МЧС по Челябинской области Юрия Буренко. Но, учитывая жаркую погоду, риски сохраняются, подчеркнул глава региона. Начало пожароопасного сезона, напомним, было объявлено в начале апреля.

— Мы договаривались открыть новый пожарный пост в селе Кузнецком Аргаяшского района и в Златоусте. Отдельная задача — развитие в регионе добровольной пожарной охраны — это то, что нам существенно даст дополнительные возможности решать проблемы, связанные с пожарами в регионе. Еще одна ключевая тема — безопасность на воде. Мы договаривались, многие муниципалитеты начали работу по оборудованию пляжей, в Челябинске большая работа ведется, в Магнитогорске, в ряде других территорий, — подчеркнул Алексей Текслер.

Пост пожарной охраны в Кузнецком «прикроет» курортное озеро Увильды. Второй, в Златоусте, будет построен в ноябре. Он нужен для защиты от огня нацпарка «Таганай» и одного из районов города.

Губернатор распорядился приобрести шесть новых машин. Важное предложение Алексея Текслера: создать программу по замене старой техники экстренных служб.

Юрий Буренко попросил помощи в покупке ранцевых лесных огнетушителей — основного средства работы в очагах пожарищ. Имеющиеся уже исчерпали ресурс.

Как сообщает пресс-служба главы области, Алексей Текслер поручил региональному министерству общественной безопасности закупить 500 новых ранцевых огнетушителей.

Неоценима роль добровольных пожарных дружин: неравнодушные люди, обученные правилам поведения в ЧС, часто первыми вступают в схватку с огнем, блокируя его распространение. По поручению Алексея Текслера в область появится еще 12 добровольных пожарных команд.

Кроме того, для областной поисково-спасательной службы купят оборудование для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

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