«Пустят корни через асфальт?»: челябинцев удивило решение высадить деревья в бетон на Комсомольском проспекте

Ремонт Комсомольского проспекта вызывает вопросы у челябинцев. Фото: читатель КП (архив)

На Комсомольский проспект в Челябинске завезли грунт для организации высадки деревьев посреди проезжей части. Благоустроенная разделительная полоса с газоном и деревьями должна появиться в городе к осени. Но толщина плодородной почвы вызывает у людей сомнения. Как на претензии реагируют в мэрии.

— Почему землю насыпали поверх асфальта на зеленом разделителе в районе «Теоремы» на Комсомольском проспекте? — спрашивают челябинцы в социальных сетях. — Какие там 11 деревьев пустят корни через асфальт?

Визуально толщина слоя земли кажется местным жителям недостаточной для посадок. Но в мэрии говорят, что повода для беспокойства нет.

— На Комсомольском проспекте сейчас ведутся подготовительные работы по организации разделительного газона, — прокомментировали КП-Челябинск в пресс-службе администрации города. — Там нет никакого старого асфальта — покрытие было предварительно отфрезеровано. Сейчас проводится отсыпка участка плодородным грунтом. Его примерная глубина — до 40 сантиметров. Информация, что там всего 15 сантиметров, не соответствует действительности, так как только высота бордюра — 30 сантиметров.

Этой глубины, по данным мэрии, более чем достаточно для укладки газона. Для деревьев же к сентябрю выкопают глубокие лунки.

— В соответствии со всеми агротехническими требованиями мы будем готовить лунки глубиной 1,3 метра, — добавили в пресс-службе администрации Челябинска. — Будет произведена выемка грунта, который там есть, на указанную глубину с последующей заменой и подсыпкой нового чернозема при посадке саженцев.

Ремонт на Комсомольском проспекте возмутил многих горожан, его даже приостанавливали для проведения независимой экспертизы. После окончания работ там изменится схема движения. Автомобильные полосы сузятся до 3,25 метра — таков государственный стандарт. Появятся выделенные полосы для общественного транспорта шириной 3,75 метра, велополосы и островки безопасности для пешеходов. В комитете дорожного хозяйства рассчитывают, что перемены снизят количество ДТП, а в перспективе – заставят челябинцев чаще пользоваться общественным транспортом вместо автомобилей. В ближайшие дни там начнут наносить разметку по новому стандарту.

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