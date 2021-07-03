В Челябинске вспомнили о необходимости велодорожек

В 2021-2022 годах власти обещали построить шесть километров новых велодорожек в Парковом и Чурилово Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинские власти вновь взялись за велодорожки. После того как губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокатился по городу на велосипеде, глава города Наталья Котова сообщила, что разрабатывается специальная программа велосети.

— В программу обязательно войдет понижение тротуаров, велопоручни, велопарковки, станции технического обслуживания, — сообщила мэр на своей странице в Instagram.

Она также добавила, что введено специально условие при выполнении дорожных ремонтов — тротуарная плитка без фаски.

Еще в августе 2020 года вице-мэр по городской среде и урбанистике Александр Егоров (ныне замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области) сообщал, что в 2021-2022 годах в Челябинске построят шесть километров велодорожек.

Их планируется сделать в рамках строительства и реконструкции трех дорог. На Бейвеля от ул. Профессора Благих до ул. Салавата Юлаева с каждой стороны должны появиться двусторонние 2,5 метровые дорожки протяженность 3,7 км. На улице Маршала Чуйкова от ул. Бейвеля до Краснопольского проспекта построят 1,5 км (односторонние шириной 1,75 метра с каждой стороны). И в Чурилово на улице 2-я Эльтонская от ул. Трашутина почти до оз. Первое должна появиться 800-метровая двустороння дорожка шириной 3 мета с каждой стороны.

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