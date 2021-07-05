Челябинская область и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали губернатор Алексей Текслер и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев. Фото: gubernator74.ru

Документ, который подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев, предусматривает применение знаний и опыта обеих сторон для формирования эффективной системы госуправления по направлению развития цифровой экономики в Челябинской области. Использоваться будет программная платформа «1С:Предприятие».

Еще одно направление — региональный проекта «Кадры для цифровой экономики», развитие образовательной среды на базе учебных учреждений региона, включая разработку программ подготовки IT-специалистов, обучение новым компетенциям преподавателей учебных заведений, предоставление студентам возможности прохождения практики в организациях-партнерах фирмы «1С» в Челябинской области.

Напомним, ранее губернатором Алексеем Текслером подписаны соглашения о сотрудничестве с крупнейшими IT-компаниями по предоставлению цифровых услуг: с Яндексом, Сбербанком, МТС, Лабораторией Касперского, компанией «ЭР-Телеком». На ПМЭФ-2021 - с АНО «Цифровая экономика».

Подписание такого рода соглашений — однозначное преимущество для Южного Урала. Компании видят заинтересованность руководства области, в первую очередь. И знают, что в Челябинской области можно внедрять инновационные технологические решения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru