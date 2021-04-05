Оцифровка жизни: как Челябинская область внедряет передовые IT-решения

Министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов. Фото: gubernator74.ru

— В Совете Федерации состоялись Дни Челябинской области. Делегацию от региона возглавил губернатор Алексей Текслер. Подводя итоги работы в Совфеде, глава региона заявил, что дни работы в Москве были крайне успешными и плодотворными. Какие инициативы озвучило сенаторам ваше министерство?

— Да, была большая делегация от региона, и в Днях Челябинской области участвовали все министерства. Мы работали вместе с членами Комитета по конституционному законодательству. Мой доклад был посвящен преимуществам реализации проекта «Умный город». Мы предложили это направление включить в рамки федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». А также рассмотреть вопрос выделения финансирования Челябинской области.

«УМНЫЙ ГОРОД» — ЭТО ДЛЯ ЛЮДЕЙ

— Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала Челябинск по охвату домашним интернетом одним из городов-лидеров не только в стране, но и на европейском пространстве. Проект «Умный город» у нас развивается успешно?

— Эта программа реализуется во всех субъектах РФ, и действительно, наша область — один из лидеров по числу городов-пилотов «Умного города». У нас их сейчас шесть, и мы планируем еще три в этом году добавить.

У Минстроя РФ есть методические рекомендации, в которых четко определены направления, пути решения задач, чтобы тот или иной город стал цифровым, стал «умным». То есть, имеется серьезная теоретическая база, есть реализованные практические кейсы. Но камень преткновения в том, что все это требует колоссальных финансовых ресурсов. Региону и уж тем более муниципалитету решить эту задачу очень трудно.

Мы понимаем, что в постпандемийный год с финансовыми ресурсами сложно. Поэтому наша просьба в Совет Федерации и была основана на том, что мы являемся одним из лидеров по данному направлению. Мы обратились с просьбой выделить нам финансирование под конкретные проекты.

Игорь Фетисов оставил пожелание в радиостудии «Комсомольская правда» (95,3 FM)

— Чем хорош проект «Умный город» для нас, простых южноуральцев?

— Приведу простые примеры реализации практических кейсов. Первый: «Умный пешеходный переход». Один из претворенных в жизнь — на перекрестке пр. Ленина и ул. Лесопарковой. Когда пешеход подходит к перекрестку и начинает движение, водителю загорается яркая красная полоса. Не заметить ее нельзя. Таким образом, минимизируется риск совершения ДТП.

Еще пример: я как водитель вижу, что на дороге открыт колодезный люк. Есть технологии, позволяющие в режиме реального времени сообщить о коммунальном ЧП в аварийные службы. Естественно, опасная ситуация должны быть немедленно устранена.

«Умный город» — это умное ЖКХ. То есть, передача данных приборов учета; это современные инженерные системы, не допускающие коммунальных аварий. Это — личная безопасность, комфортная городская среда.

Конечно, много денег не бывает. В Совфеде мы попросили средства под конкретные проекты из «дорожных карт» городов-пилотов проекта. «Дорожные карты» подписаны в Правительстве Челябинской области, в минстрое региона, муниципальными властями. Готовясь к Дням Челябинской области, мы попросили города-пилоты предоставить перечень мероприятий, находящихся в высокой степени готовности, но которые не могут быть реализованы из-за отсутствия финансирования.

— Как отнесся Совфед к вашей просьбе?

— Члены Комитета наши инициативы поддержали. Они вошли в итоговый документ, резюмирующий все три дня работы.

— Еще одно важное направление работы — проект «Цифровое государственное управление». Чем облегчить жизнь южноуральцев эта программа?

— Цифровое государственное управление — это про госуслуги. Южноуральцы хорошо знакомы с порталом. Прошлый год показал взрывной рост числа пользователей, и, честно говоря, сейчас, думаю, не найдется человека, который бы сказал, что госуслуги — это плохо. Мы все помним, как в период пандемии начисления компенсаций за детей от 3 до 7 лет и от 7 до 16 лет прошло в автоматическом режиме. Это — целевая модель работы портала государственных услуг. И «Цифровое государственное управление» — это не только фронтент, когда гражданин заходит на портал и вводит какие-то данные для получений услуги. Это еще и бекэнд — информационные системы органов государственной и муниципальной власти, готовые предоставлять услугу.

Этот проект находится у нас в достаточной степени внедрения. Очень много информационных систем органов госвласти, которые находятся в нашем Центре обработки данных Правительства Челябинской области.

Основное показатель проекта — доля предоставления массовых социально значимых услуг в электронном виде в проактивной форме. Показатели, которые мы перед собой ставим, будут выполнены.

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ УДОБНЕЕ

— Не могу не коснуться вопроса вакцинации против коронавирусной инфекции. Запись ведется на портале госуслуг. Востребовано ли это предложения у населения Челябинской области?

— Да, мы видим постоянную динамику записи. Поставки партий вакцины в регион цикличны. Потому важна золотая середина между количеством вакцин и числом зарегистрированных в прививочные кабинеты. Если появляется дисбаланс, пользователю портала госуслуг предложено записаться в лист ожидания. Как только в конкретном прививочном пункте проявляется препарат, записавшемуся звонят или пишут, приглашая подойти в удобное для него время

Регистрация на вакцинацию на портале госуслуг удобна тем, что в поликлинике о зарегистрированном на вакцинацию уже будут все данные. Достаточно только паспорт предъявить.

Пользуясь случаем, я всех призываю регистрироваться на прививку на госуслугах. Это безопасно и экономит время.

Губернатор области Алексей Текслер и президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: gubernator74.ru

— Губернатором Челябинской области подписаны соглашения с ведущими IT-компаниями по предоставлению цифровых услуг. В чем рациональное зерно для региона?

— Действительно, за достаточно короткое время губернатором Алексеем Текслером подписаны несколько важных соглашений с Яндексом, Сбербанком, МТС, Лабораторией Касперского, компанией «ЭР-Телеком». И мы не будем останавливаться на этом пути, планируем заключать соглашения с региональными компаниями.

Что это дает? Соглашения обеспечивают наш доступ к тем технологиям, инновационным решениям, готовым практическим кейсам, которые, на наш взгляд, могут однозначно быть применены на территории Челябинской области и повысить качество жизни южноуральцев. Мы уже сейчас пользуемся технологическими прорывами этих компаний.

Подписание такого рода соглашений — однозначное преимущество для Южного Урала. Компании видят заинтересованность руководства области, в первую очередь. И видят, что в Челябинской области можно внедрять инновационные технологические решения. Мы планируем, что у нас будут развиваться исследовательские центры по созданию таких новых технологий.

— В таком случае, нужно делать все для того, чтобы молодые специалисты не уезжали, оставались в Челябинской области.

— В регионе благодаря решениям губернатора созданы отличные условия поддержки IT-компаний по предоставлению налоговых льгот. Мы продолжаем работу в этом направлении. Подготовлен ряд предложений для рассмотрения депутатами Законодательного Собрания по снижению налога на прибыль.

Если говорить о заинтересованности молодых и перспективных в работе на Южном Урале, то акцент делать нужно на школьниках. Студенты вузов уже понимают, куда они пойдут работать. И наши региональные IT-компании плотно работают с Высшей школой, у них есть отдельные курсы и лаборатории, в которых они студентам дают и показывают, что такое IT. И отбирают тех ребят, кто заинтересован, они предлагают реальную серьезную оплачиваемую работу. И ребята видят, что можно и в Челябинской области расти, развиваться профессионально.

Вместе с министерством образования мы плотно работаем по программе обучения педагогов. Потому что важно, когда преподаватель развивается, идет вперед, и свои знания дает детям. Остаться в Челябинске или уехать в Москву — дело каждого.

Я родился в этом городе, я прекрасно помню, каким город был, вижу перемены к лучшему и в благоустройстве. Благодаря позиции губернатора, благодаря работе регионального правительства.

Это же касается налоговых преференций IT-компаниям. Федеральный налоговый маневр и региональные налоговые льготы — существенное преимущество Южного Урала. Есть примеры, когда IT-компании из других субъектов РФ регистрируются налоговыми резидентами у нас. Губернатор идет нам навстречу, согласовывая нам налоговые маневры.

«ВСЕ ЗНАЕМ. БЫСТРО РЕШАЕМ. НЕ ДОПУСКАЕМ»

— По всей стране и у нас создан Центр управления регионом. Насколько новая структура чувствительна к тому, чем живут южноуральцы?

— Когда создавались ЦУРы по всей стране, президент Владимир Путин побывал в одном из них, в Московской области. Во время визита главы государства были озвучены ключевые принципы работы новой структуры: «Все знаем; быстро решаем; не допускаем».

«Все знаем» — это максимальный сбор информации со всех источников, включая соцсети, обращения граждан.

«Быстро решаем» — есть определенные технологические инструменты, которые позволяют существующий процесс реагирования на какую-то жалобу максимально ускорить, моментально передавая сообщение исполнителю, а все другие структуры проинформировать о том, в какой стадии находится решение задачи. Возможны не только колоссальные сокращения сроков, но и высокий уровень качества исполнения. В привычном всем нам варианте, когда задача «спускается» от одного чиновника к другому, она может трансформироваться. В новой системе это невозможно.

«Не допускаем» — это аналитика. Это серьезное глубокое погружение в причины проблемы, будь то вопрос в ЖКХ, в строительстве дорог и пр.

— Обратная связь с заявителем со стороны ЦУРа есть?

— Конечно. И если уж мы начали говорить о госуслугах, то на портале есть такая форма общения с пользователями как «Решаем вместе». Туда подключены все органы исполнительной власти всех муниципалитетов Челябинской области — свыше 3000 подключений. На обращение жалобы гражданина назначается конкретный исполнитель. Он, в первую очередь, пытается связаться с заявителем. Слово «пытается» говорю неслучайно: не все оставляют свои обратные данные. Если указана почта — на почту пишут письмо, если указан номер — звонят. По итогу исполнения задачи, когда она закрывается, исполнителю звонят, чтобы убедиться, что все сделано.

Устранение цифрового неравенства - это еще и телемедицина. Получить консультацию врача сможет житель отдаленного села. Фото: Александр РОГОЗА

УСТРАНИТЬ НЕРАВЕНСТВО

— Интернет-покрытие Челябинской области достаточно плотное, но мы знаем, что еще не везде есть сигнал. В этом году как решается тема всеобщего охвата и цифрового равенства в регионе?

— Ландшафт нашего региона уникальный: есть горы, есть сосновые леса, являющиеся естественной преградой для прохождения радиосигнала. «Белые места» есть, и мы по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» решаем этот вопрос.

Третий год, при поддержке губернатора Алексея Текслера, мы реализуем региональный проект по возмещению затрат операторам связи при прокладке сетей в отдаленные населенные пункты. Программа дала серьезные плоды: за три года у нас подключено 57 малых населенных пунктов и около 45 тыс. населения, которые вообще не имели возможности позвонить по мобильному или выйти в Интернет.

— 8,9 апреля у нас ожидается большое мероприятие «Цифровая прокачка региона». Чему посвящено и кто может принять в нем участие?

— Совместно с АНО «Цифровая экономика» проводится стратегическая сессия, не первая на территории РФ. Его цель — дать госслужащим, IT-компаниям, муниципальным властям инструменты, которые позволят быстро выполнить поручение президента о цифровой трансформации государства. И начинать, конечно, нужно с азов. Нужна помощь министерствам региона, и такие мероприятия рассказывают и показывают, какие инструменты и технологии можно брать на вооружение. Мы не забываем и про IT-компании. От них мы ждем те решения, которые будут разобраны по каждому направлению и предложены для реализации в регионы. Участие ограничено, но мы выложим все материалы в открытый доступ.

В первый день мероприятия ожидаются выступления заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти, которые расскажут о текущем статусе цифровой трансформации городской среды, образования, здравоохранения, госуправления. Коллеги из Белгородской, Калужской, Сахалинской, Самарской, Кемеровской областей поделятся успешным региональным опытом внедрения цифровых проектов.

Во второй день участников мероприятия ждет групповая работа. Руководители цифровой трансформации и представители органов исполнительной власти презентуют разработанные цифровые решения и спроектируют карту их внедрения на Южном Урале до 2030 года.

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