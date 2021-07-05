«Будем собирать промышленных роботов»: Текслер подвел итоги работы на «Иннопроме-2021»

Губернатор подвел итоги работы на «Иннопроме-2021». Фото: gubernator74.ru

В понедельник, 5 июля, губернатор Алексей Текслер подвел итоги работы на «Иннопроме-2021». Стенд региона он похвалил: он информативный, содержит много инновационных предложений.

— Кроме того, на «Иннопроме» работают стенды наших предприятий: «Станкомаш», «КОНАР», «Русский робот». Их оценил сегодня председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Действительно, у нас много различных новинок, например, «Русский робот», работающий в сфере промышленной робототехники. Считаю это одним из самых перспективных направлений. И в Челябинске мы планируем собирать собственных промышленных роботов. Причем от компонентов до софта это будет наш продукт. Мы поддерживаем этот проект, когда говорим о новых компетенциях для Челябинской области, — сказал губернатор.

Кроме того, глава региона выделил перспективные направления развития промышленности Южного Урала:

— Сегодня мы говорили о накопителях энергии, о различных измерительных, метрологических приборах. Это абсолютно инновационное оборудование. На «Иннопроме» Челябинская область представлена в основном такого рода разработками, что меня лично очень радует. Регион активно развивается в этих направлениях, а мы будем их активно поддерживать. Если посмотреть на молодых ребят, которые все это создают, своими руками, своей головой, становится понятно, что это будущее Южного Урала, поэтому наша задача содействовать развитию современных компетенций, инновационного производства.

Напомним, на главной промышленной площадке страны, какой на несколько дней стал «Иннопром-2021», предприятия Южного Урала подписали важные соглашения. Губернатор заключил соглашение о цифровизации деятельности правительства с компанией «1С».

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