Челябинские активисты собираются подать коллективный иск по делу об изменении границ городского бора

В Челябинске продолжаются споры о судьбе городского бора Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Экоактивисты Владимир Казанцев и Андрей Талевлин предложили всем желающим присоединиться к поданному ими иску и перевести его в статус коллективного. В суде они оспаривают решение регионального Законодательного собрания об изменении границ Челябинского городского бора. Чтобы присоединиться к иску, горожанам нужно написать заявление и передать его в канцелярию областного суда.

Напомним, на территории бора готовятся построить новый хирургический корпус для детской больницы. Для этого необходимо вырубить деревья. Строить на особо охраняемой природной территории запрещено, поэтому площадку для будущей больницы региональные депутаты решили исключить из состава бора. У части горожан такой шаг вызвал возмущение. Решение Заксобрания оспорили в суде, разбирательство длится уже многие месяцы.

Теперь дело для повторного рассмотрения направили в Челябинский областной суд. Суд подал запрос о согласовании новых границ бора в федеральное министерство природных ресурсов.

— Недавно депутат Елена Вахтина получила ответ на запрос, в котором чиновники Минприроды сообщили, что на изменение границ бора они согласия не давали. Посмотрим, какой ответ придет от федерального министерства для нашего областного суда, надеемся на аналогичное содержание, — рассказал Владимир Казанцев.

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