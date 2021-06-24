Статус челябинского городского бора снова оказался под вопросом

В споре о необходимости вырубить часть челябинского бора появляются все новые доводы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Федеральное министерство природных ресурсов не согласовало решение о переносе границ челябинского городского бора.

Об этом говорится в письме, которое Минприроды направило в ответ на запрос челябинского депутата Елены Вахтиной. Федеральные чиновники уточняют, что областное министерство экологии обязано согласовывать с ними решения, касающиеся охраняемых территорий.

Границы городского бора изменили в конце 2019 года депутаты Заксобрания Челябинской области. Это сделали, чтобы начать строить новый хирургический корпус детской больницы. Возводить здания на особо охраняемых природных территориях нельзя, поэтому из состава бора официально исключили будущую стройплощадку.

Решение Заксобрания оспорили активисты-экологи. Они потребовали построить больницу в другом месте, не уничтожая деревья. Суды разных инстанций поддерживали то общественников, то региональные власти. Последнее на данный момент решение суда подтвердило изменение границ бора.

Теперь активисты восприняли письмо из Минприроды как аргумент в свою пользу. Юрист-эколог Владимир Казанцев сообщил, что общественники готовят новое обращение в суд.

— Кассация поставила вопрос так, что нужно установить, было ли согласование или нет, — напомнил Владимир Казанцев об одном из уже состоявшихся заседаний. Теперь ответ на вопрос судебной инстанции получен.

Добавим, Торги на строительство корпуса детской больницы стоимостью 30 млн рублей уже прошли. Их выиграла компания «ЕСК-проект».

В пользу скандальной стройки ранее высказывался депутат Госдумы Николай Валуев.

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