Власти «челябинской Рублевки» отказались признавать гольф-клуб, в который уже приглашают элиту

Не случайно на модном показе в День города 2020 показали коллекцию формы для гольца Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинский гольф-клуб вполне можно назвать именем австрийского физика Эрвина Шредингера. Ну, а что? Площадка для «спорта миллионеров» есть и одновременно ничего нет — власти «челябинской Рублевки» (именно так называют Сосновский район) говорят, что там проводят научные исследования.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение, что открытие состоится 21 мая, а собирает элиту президент «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) Константин Струков.

Журналист КП-Челябинск направлял запрос в ЮГК. Нам ответили, что никакого открытия не планируется. Тем не менее, 21 мая на встрече Союза промышленников и предпринимателей Струков приглашал коллег посмотреть будущий гольф-клуб, сообщают участники встречи.

Гольф-клуб расположен между Шершнями и поселком Западный Фото: Андрей АБРАМОВ

Еще больше удивил ответ администрации района, который получила наша редакция в среду, 19 мая.

— Информацией о строительстве гольф-клуба на территории Сосновского района не располагаем. Арендатор земельного участка площадью 70 га вблизи поселка Западный использует его в научно-исследовательских целях, связанных с сельскохозяйственным производством, строго в соответствии с видом разрешенного использования, — говорится в документе за подписью начальника информационно-аналитического отдела Светланы Макаровских.

Судя по тому, что раньше земля принадлежала институту картофелеводства, новые арендаторы должны продолжать изыскания в этой сфере.

Ранее в Росимуществе на запрос КП-Челябинск ответили, что территория принадлежит им. Но еще в 2007 году землю сдали в аренду компании ООО «Юго-Запад Жилстрой» на 49 лет. Юрлицо зарегистрировано на Брюхера, 69. Там же находится офис управляющей компании ЮГК. Однако в начале прошлого года земля неожиданно сменила собственника.

Тем временем гольф-клуб появился даже на гугл-картах. Отмечено, что он носит имя Антона Кузнецова.

Гольф-клуб уже появился на картах со спутника. Скрин: google.ru/maps

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