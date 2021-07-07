На челябинца, который во дворе отхлестал ремнем девушек, завели сразу три дела

Фото: кадры с видео

На челябинца, который ранним утром отхлестал ремнем девушек, веселящихся под окнами многоэтажки в «Академ Riverside», составили сразу три административных протокола. Что касается самих пострадавших, то им тоже грозит наказание.

— В отношении мужчины составлены три протокола по статье 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях («Побои»). На девушек тоже составлены протоколы за нарушение закона «О тишине», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

За побои мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или административный арест сроком на 15 суток, либо ему могут назначить обязательные работы на 120 часов. А вот девушкам за нарушение закона «О тишине» предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей.

Напомним, в воскресенье, 20 июня, житель «Академ Riverside» отлупил ремнем трех девушек, решивших покурить кальян в 6:23 в одном из дворов. По нашим данным, это Павел Ч. После шумихи он удалил свою страницу в соцсетях.

Позже появилась видеозапись с камер наблюдения. На них видно, как одна из пострадавших танцует без музыки, а к ней подъезжают на машине другие девушки. Компания начинает громко смеяться и разговаривать так, что звук доходит до соседних подъездов.

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