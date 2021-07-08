История с наездом электросамоката на ребенка в Челябинске переросла в уголовное дело

Ребенку пришлось вставлять спицы, чтобы собрать кость. Фото: vk.com/«Мамы, Мамочки Челябинска»
Наезд самокатчика на 5-летнего ребенка в парке Гагарина обернулся уголовным делом о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Прокуратура поставила ход расследования на контроль.
— Установлено, что 8 мая 2021 в вечернее время 23-летний местный житель, управляя электросамокатом, наехал на 5-летнего ребенка, причинив тяжкий вред здоровью, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Как сообщала ранее «Комсомолка», ребенок получил перелом левой голени, ему вставили спицы в ногу, дабы собрать кость. Причем, по словам мамы, самокатчик ехал со спутницей.
Электросамокаты буквально заполонили Челябинск. Проехаться с ветерком — это здорово, но все чаще в сводках новостей рассказывают о сбитых самокатчиками и серьезно пострадавших пешеходах. Где должны ездить электросамокаты в Челябинске и какие правила соблюдать — читайте в нашем материале.
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